Коттедж за 187 миллионов выставили на продажу в закрытом посёлке Новосибирска

Фото с сайта N1

В Новосибирске выставлен на продажу за 187 миллионов рублей двухэтажный коттедж, расположенный в закрытом посёлке на берегу Оби.

Двухэтажный коттедж площадью около 1200 квадратных метров выставили на продажу в закрытом поселке "Морской берег" в Новосибирске. Объект элитной недвижимости на берегу Обского водохранилища стоит 187 миллионов рублей. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.

По оценке бизнес-издания, роскошный дом может претендовать на титул самой дорогой недвижимости в регионе.

Коттедж построен по индивидуальному проекту и отличается «простотой и четкостью форм».

Автор объявления, размещённого на сайте N1, отмечает, что вип-коттедж будет радовать новых хозяев просторными терассами, панорамным остеклением и удобными планировками. Снаружи дом обшит японскими панелями и оборудован подсветкой.

Как отмечается на сайте объявлений, объект можно приобрести в кредит. Ежемесячный платёж составит 635 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске снова пополнился список недвижимости высокого класса, готовый к продаже — в этот раз им стал бильярдный клуб премиум-класса Central BILLIARD Club за 100 миллионов рублей.

Кроме того, в июне в Новосибирске за 600 млн рублей выставили на продажу торговый дом «Виктория».