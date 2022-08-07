Пасынок ограбил 62-летнего жителя Новосибирской области после удара кочергой по голове

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Пасынок отобрал деньги у 62-летнего жителя Коченёвского района — перед ограблением он ударил мужчину кочергой по голове.

7 августа в региональном МВД сообщили о раскрытии грабежа, о котором рассказал 62-летний житель Коченёвского района: по словам мужчины, у него похитили шесть тысяч рублей, перед этим нанеся удар по голове.

Как выяснила следственно-оперативная группа полиции после опроса соседей и возможных свидетелей, грабёж мог совершить 46-летний пасынок потерпевшего — его уже судили ранее за аналогичное преступление и кражи.

По версии следствия, подозреваемый ударил отчима кочергой по голове, после чего вытащил из кармана мужчины деньги. Орудие преступления и часть денежных средств, которые нападавший не успел потратить, полицейские изъяли в его доме. Фигурант признал инкриминируемую ему вину, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, также проводится расследование.

Ранее Сиб.фм сообщал о жительнице Сузунского района, которая ударила ножом в грудь 49-летнего сожителя во время пьяной ссоры.