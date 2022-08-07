Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Стало известно расписание матчей ХК «Сибирь» в сезоне 2022-23

Фото Стало известно расписание матчей ХК «Сибирь» в сезоне 2022-23
Фото Стало известно расписание матчей ХК «Сибирь» в сезоне 2022-23

Фото со страницы «ХК «Сибирь» Новосибирск» ВКонтакте

Хоккеисты «Сибири» озвучили график игр на предстоящий сезон 2022/2023.

ХК «Сибирь» показали план матчей, которые пройдут в новом сезоне 2022/2023. Соответствующий календарь опубликовали в сообществе «ХК «Сибирь» Новосибирск» ВКонтакте.

5 августа болельщики «Сибири» смогли узнать, когда смогут увидеть новые игры команды с осени 2022-го по весну 2023 года. Как следует из таблицы, спортсмены начнут выходить на лёд со 2 сентября. Последняя игра пройдёт 26 февраля.

В графике отражены как домашние матчи, так и игры на выезде. Первый домашний турнир состоится 9 сентября. Завершение февраля тоже пройдёт на домашней арене — теперь ею станет ЛДС, строительство которой уже подходит к концу.

Фото Стало известно расписание матчей ХК «Сибирь» в сезоне 2022-23 2

Поддерживающие хоккеистов новосибирцы уже с нетерпением ждут возможности увидеть новые соревнования городской команды со спортсменами из самых разных точек страны.

«Во время новогодних каникул вообще интересные матчи будут. Ухххх», «Ого, выездной матч со СКА аж только в феврале. Будем ждать!», — написали болельщики в комментариях к опубликованному календарю.

Как писал Сиб.фм, продажа билетов на предстоящие матчи ХК «Сибири» открылась уже в июле.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

хоккей
Новосибирская область
ХК «Сибирь»
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13573
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
13384
Успеть на растущую луну: календарь стрижек на август 2022
11776
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
10934
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
9483
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
9271
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины
8718
Названы породы чувствительных к жаре собак