Стало известно расписание матчей ХК «Сибирь» в сезоне 2022-23

Фото со страницы «ХК «Сибирь» Новосибирск» ВКонтакте

Хоккеисты «Сибири» озвучили график игр на предстоящий сезон 2022/2023.

ХК «Сибирь» показали план матчей, которые пройдут в новом сезоне 2022/2023. Соответствующий календарь опубликовали в сообществе «ХК «Сибирь» Новосибирск» ВКонтакте.

5 августа болельщики «Сибири» смогли узнать, когда смогут увидеть новые игры команды с осени 2022-го по весну 2023 года. Как следует из таблицы, спортсмены начнут выходить на лёд со 2 сентября. Последняя игра пройдёт 26 февраля.

В графике отражены как домашние матчи, так и игры на выезде. Первый домашний турнир состоится 9 сентября. Завершение февраля тоже пройдёт на домашней арене — теперь ею станет ЛДС, строительство которой уже подходит к концу.

Поддерживающие хоккеистов новосибирцы уже с нетерпением ждут возможности увидеть новые соревнования городской команды со спортсменами из самых разных точек страны.

«Во время новогодних каникул вообще интересные матчи будут. Ухххх», «Ого, выездной матч со СКА аж только в феврале. Будем ждать!», — написали болельщики в комментариях к опубликованному календарю.

Как писал Сиб.фм, продажа билетов на предстоящие матчи ХК «Сибири» открылась уже в июле.