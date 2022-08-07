Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП с Mercedes в центре Новосибирска

Фото В ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП с Mercedes в центре Новосибирска
Фото В ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП с Mercedes в центре Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

В Госавтоинспекции Новосибирска озвучили детали столкновения Mercedes с минивэном и легковым автомобилем на перекрёстке в центре города.

Утром 7 августа на пересечении Красного проспекта с улицей Гоголя в центре Новосибирска произошло ДТП с участием Mercedes и ещё двух автомобилей. В новосибирском ГИБДД сообщили обстоятельства происшествия.

По информации Госавтоинспекции, Mercedes-Benz Е320 под управлением 53-летнего не предоставил преимущество в движении и столкнулся с KIA Cerato, за рулём которого находился 31-летний водитель, у дома №63 по улице Красный проспект. Одновременно с этим Mercedes столкнулся с минивэном Toyota Hiace с водителем 61 года за рулём. Как добавили в ГИБДД, после столкновения KIA Cerato наехал на ограждение перильного типа.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобилям, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, утром 7 августа после аварии Дзержинском районе в больницу попали 9-летний ребёнок и 75-летняя пенсионерка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

1

Теги

Новосибирская область
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16122
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
15884
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
11318
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10295
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
9345
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины
9246
Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022
8820
Названы породы чувствительных к жаре собак