В ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП с Mercedes в центре Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

В Госавтоинспекции Новосибирска озвучили детали столкновения Mercedes с минивэном и легковым автомобилем на перекрёстке в центре города.

Утром 7 августа на пересечении Красного проспекта с улицей Гоголя в центре Новосибирска произошло ДТП с участием Mercedes и ещё двух автомобилей. В новосибирском ГИБДД сообщили обстоятельства происшествия.

По информации Госавтоинспекции, Mercedes-Benz Е320 под управлением 53-летнего не предоставил преимущество в движении и столкнулся с KIA Cerato, за рулём которого находился 31-летний водитель, у дома №63 по улице Красный проспект. Одновременно с этим Mercedes столкнулся с минивэном Toyota Hiace с водителем 61 года за рулём. Как добавили в ГИБДД, после столкновения KIA Cerato наехал на ограждение перильного типа.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобилям, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, утром 7 августа после аварии Дзержинском районе в больницу попали 9-летний ребёнок и 75-летняя пенсионерка.