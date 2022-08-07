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В Новосибирске зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха 7 августа

Фото В Новосибирске зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха 7 августа
Фото В Новосибирске зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха 7 августа

Фото Сиб.фм; скриншот с сайта AirVoice

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске поднялся до «красного» порога в 7 баллов утром 7 августа.

Утром 7 августа уровень загрязнения воздуха в Новосибирске продолжает оставаться на уровне в 7 единиц по 10-балльной шкале — такие данные значатся в сервисе AirVoice. Как следует из шкалы оценивания, которая используется сайтом, при показателе в 1 балл воздух считается чистым, а 10 баллов говорят о предельно высокой концентрации вредных веществ в атмосфере. 7 баллов — порог, который определяется AirVoice как порог значения, после которого уровень загрязнения считается опасным для человека.

«Внимание! Воздух грязный», — предупреждается в системе.

Также сервис AirVoice прогнозирует ухудшение качества воздуха в течение дня.

Фото В Новосибирске зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха 7 августа 2

Как писал Сиб.фм ранее, критический уровень загрязнения воздушного пространства в Новосибирске зафиксировали и 6 августа. В этот день показатель значился на 7-8 баллах.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
воздух
загрязнение
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