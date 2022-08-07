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Жительница Новосибирска собрала в лесу ванну лисичек

Фото Жительница Новосибирска собрала в лесу ванну лисичек
Фото Жительница Новосибирска собрала в лесу ванну лисичек

Фото из публикации сообщества «Грибы и грибные места НСО» ВКонтакте

Жительнице Новосибирска удалось набрать полные вёдра свежих лисичек — остальной «улов» она уложила в ванну.

Новосибирские грибники продолжают собирать обильные трофеи во время тихой охоты. 5 августа одна из жительниц поделилась очередной богатой добычей: женщина заполнила свежесобранными лисичками пластмассовую ванну. К этому количеству добавились и несколько заполненных доверху ведёр.

По словам женщины, такой урожай она обнаружила 6 августа на территории села Быково, которое находится примерно в 35 километрах Новосибирска.

Фото Жительница Новосибирска собрала в лесу ванну лисичек 2

Ранее Сиб.фм писал о любителе тихой охоты из Новосибирска, который похвастался результатами своего сбора: мужчине получилось найти столько груздей, что их пришлось разместить в домашней ванне.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
грибы
грибные места
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