Житель Новосибирска показал полную ванну груздей

Фото: «Грибы и грибные места Новосибирск» в "ВК"
Новосибирские грибники вывозят из лесов полные вёдра и багажники груздей, сыроежек и опят после дождя 23 июля. Кадрами улова они делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск» во «Вконтакте».
После дождей в субботу, 23 июля, жители Новосибирска успешно собрали целые тазики вёдра грибов. В основном это грузди, опята и маслята. Своими находками они делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск» во «Вконтакте».
Зачастую с одного дерева собирают ведро опят.
Также по всей области находят лисички: Спирино (Ордынский район), Искитимский район и очень много фотографий из Мошковского района.
Для белых грибов все еще не хватает влаги — в основном, они становятся штучным и очень красивым явлением.
Также редки подосиновики и подберезовики: об их находке сообщали в Боровом.
Напомним, ранее в Новосибирской области нашли любимые грибы алкоголиков, а также беременный яйцами гриб.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают