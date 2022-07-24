Житель Новосибирска показал полную ванну груздей

Фото: «Грибы и грибные места Новосибирск» в "ВК"

Новосибирские грибники вывозят из лесов полные вёдра и багажники груздей, сыроежек и опят после дождя 23 июля. Кадрами улова они делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск» во «Вконтакте».

После дождей в субботу, 23 июля, жители Новосибирска успешно собрали целые тазики вёдра грибов. В основном это грузди, опята и маслята. Своими находками они делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск» во «Вконтакте».

Зачастую с одного дерева собирают ведро опят.

Также по всей области находят лисички: Спирино (Ордынский район), Искитимский район и очень много фотографий из Мошковского района.

Фото сделано в Мошковском районе

Для белых грибов все еще не хватает влаги — в основном, они становятся штучным и очень красивым явлением.

Фото сделано в Сузунском бору

Также редки подосиновики и подберезовики: об их находке сообщали в Боровом.

Напомним, ранее в Новосибирской области нашли любимые грибы алкоголиков, а также беременный яйцами гриб.