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Более 40 тысяч мигрантов приехали в Новосибирскую область за 3 месяца

Фото Более 40 тысяч мигрантов приехали в Новосибирскую область за 3 месяца
Фото Более 40 тысяч мигрантов приехали в Новосибирскую область за 3 месяца

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во втором квартале 2022 года в Новосибирскую область приехали более 40 тысяч мигрантов.

С апреля по июнь 2022 года в Новосибирскую область приехали 41,7 тысяч мигрантов. Об этом сообщает исследование сервиса FinExpertiza.

Всего в Россию во втором квартале 2022 года приехали на заработки более 3 млн мигрантов. По итогам квартала, число мигрантов в стране составляет 1,3% от населения. Из 3 млн человек в Сибирский Федеральный округ прибыли 22 тысячи. Наибольшее число иностранцев остаются в Иркутской области — 75 тыс. человек, а также в Красноярском крае — 50 тыс. человек.

Большая доля прибывших в Россию иностранцев — из Узбекистана (49,6%) и Таджикистана (30,5%).

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, больше всего иностранцев прибывают в Москву и Московскую область — суммарно 1,2 млн человек за 3 месяца. Второй по популярности регион — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Сюда приехали 385 тысяч иностранцев.

Приток иностранцев сильно менялся в течение 2022 года, сообщает президент FinExpertiza Елена Трубникова. К концу первого квартала он сократился: трудовые мигранты потеряли интерес к России на фоне обвала рубля. Но начиная с апреля, после укрепления валюты, аналитики зафиксировали новый приток иностранцев: в страну как возвращались уехавшие из нее рабочие, так и прибывали новые.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал статистику населения Новосибирска на начало 2022 года.

Также в Новосибирской области показали портрет среднестатистического мужчины. Это некурящий мужчина в возрасте 38 лет, который женится примерно в 25-29 лет и может развестись до 34 лет.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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