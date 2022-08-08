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Орангутан Бату из Новосибирского зоопарка отметил 23-летие

Фото Орангутан Бату из Новосибирского зоопарка отметил 23-летие
Фото Орангутан Бату из Новосибирского зоопарка отметил 23-летие

Фото и видео из публикации сообщества «Новосибирский зоопарк»

8 августа в зоопарке Новосибирска празднует день рождения орангутан Бату.

8 августа в Новосибирском зоопарке отмечают яркий праздник — всеобщему любимцу новосибирцев, борнейскому орангутану Бату исполнилось 23 года. В честь торжества на странице зоопарка поделились важными и забавными фактами об имениннике.

Бату родился 8 августа 1999 года в зоопарке Чехии, а в зоопарк имени Шило прибыл в 2008-м. Необыкновенный ум орангутан унаследовал от своей матери, о которой рассказывают много историй в родном зоопарке.

В Новосибирске Бату стал первым, кто придумал, каким образом можно получать от посетителей еду, находясь в верхней зарешеченной части уличного павильона: он стал спускать людям выдернутые из канатов верёвки, чтобы они привязывали туда угощения, а потом сматывал эти «удочки».

В 2017 году у Бату появилась долгожданная пара по имени Мишель, а в 2019-м — малыш-орангутан по имени Джулия.

«С Бату, как с развитым смышленым ребенком, всегда надо быть начеку. Он не останавливается на достигнутом: наблюдает, думает и придумывает», —

рассказали в Новосибирском зоопарке.

В комментариях новосибирцы оставили свои поздравления 23-летнему Бату.

«Долгих и счастливых лет жизни тебе! Радуй посетителей ещё долго-долго», «Здоровья, побольше вкусняшек, заботливых и добрых людей рядом! Мы любим тебя!», «Расти большой, дорасти уже до замдиректора зоопарка», — написали жители.

«Вспомнился мне забавный случай, лет пять назад было. У вольера Бату всегда много посетителей, тогда там тоже стояла и выжидательно смотрела группа подростков — видимо, гости нашего города. Бату категорически не хотел являть себя публике, публика же не расходилась и ждала. Один из детей спросил: «Как его позвать-то?», и кто-то из их же компании громко, как во дворе под окном друга, крикнул: «Лёха, выходи!». С днём рождения, «Лёха»! Живи и здравствуй долго! Радуй нас своими забавами!», —

поделился историей о любимце Бату ещё один житель Новосибирска.

Напомним, в феврале Сиб.фм подробно рассказывал о Бату, который после голосования за символ новогодней столицы стал одним из главных героев новостей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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