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Глава таджикской диаспоры Новосибирска ответил на претензии депутата Антонова

Фото Глава таджикской диаспоры Новосибирска ответил на претензии депутата Антонова
Фото Глава таджикской диаспоры Новосибирска ответил на претензии депутата Антонова

Коллаж Сиб.фм: фото автора и Густаво Зырянова

Руководитель «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов ответил на претензии депутата горсовета Ростислава Антонова — он предложил народному избраннику заняться своими делами.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов предложил прекратить финансирование таджикской диаспоры в Новосибирске. Поводом высказывания народного избранника в публичном пространстве стало обращение к Антонову его избирателей из-за убийства мигрантом 17-летней школьницы.

Фото Глава таджикской диаспоры Новосибирска ответил на претензии депутата Антонова 2

"Хочу публично обратиться к главе таджикской диаспоры Новосибирска Минходжидину Каримову, все эти дни усиленно делающему вид, что эта история его не касается. Не хотите ли вы принести семье убитой хотя бы публичные извинения (про помощь уже молчу) за своего земляка и провести профилактическую работу среди земляков, объяснив тем, кто ещё не знает правила общежития в цивилизованном обществе", — такой пост на своей странице выложил Ростислав Антонов.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм руководитель «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов выразил своё мнение о высказывании народного избранника.

«Таким направлением мы не занимаемся, мы сохраняем традиции и культуру, мы не политическая партия, чтобы комментировать, но случай неординарный. Больше 20 лет я являюсь руководителем диаспоры, и мы всегда боремся с этими явлениями. Мы очень плотно сотрудничаем с силовыми структурами. Бывает, мы помогаем, мы всегда были против этнических группировок, — рассказал Сиб.фм Минходжидин Каримов. —

Я одного не понимаю: Антонов всегда делает пиар на таких случаях. Каждый должен заниматься своим делом. Вот он говорит: перекрыть финансирование. За 20 лет существования я ни копейки не брал от государства. Если есть государственные программы – мы там участвуем, проводим государственные праздники. Но финансирование идёт от таджикских бизнесменов, поддержка».

Как заявил глава таджикской диаспоры, он за Ростислава Антонова не голосовал, потому что считает, что человек занимается не своим делом.

«Говорить надо по делу, есть правоохранительные органы, которые занимаются этим делом. Почему человек так сказал публично? Если бы я так сказал, меня бы со всех сторон осуждали. Не надо пиариться на таких моментах», — заключил Минходжидин Каримов.

Лидер таджикской диаспоры призвал не разжигать национальную рознь, а гражданина Таджикистана судить по закону, и именно в России.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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