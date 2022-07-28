«Я просто гулял»: обвиняемый в убийстве 17-летней девушки мигрант Хамроев опроверг свой побег

Коллаж Сиб.фм: фото Валентина Лутаева

Сегодня, 28 июля, в Советском районном суде Новосибирска отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве 17-летней школьницы Романа Хамроева. Мигрант вёл себя спокойно и рассказал журналистам историю своей любви, а также о том, собирался ли он покинуть Россию.

Фактически все следственные действия были проведены ещё накануне. Сегодня, 28 июля, в Советском районном суде собралась толпа журналистов, чтобы запечатлеть обвиняемого в убийстве 17-летней школьницы Хушнуда.

Против двух десятков журналистов мигрант был один. Группы поддержки не было. Обвиняемый в убийстве заявил о том, что ему нужен не только адвокат, но и переводчик.

На внимание к своей персоне Роман (Хушнуд) Хамроев отреагировал спокойно. Иногда даже улыбался журналистам.

Суду обвиняемый пояснил, что имеет временную регистрацию на улице Лесосечная. Следователь, учитывая попытку Хамроева сбежать, попросил суд назначить меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Вопрос рассматривала председатель Советского районного суда Инна Никитина. Против заключения в СИЗО фигуранта в этом процессе никто не возражал, даже адвокат Хамроева, который работал по назначению.

Минута славы

В перерыве у журналистов была возможность пообщаться с человеком, который отнял жизнь у 17-летней школьницы. Под прицелом многочисленных камер 27-летний мигрант держался довольно уверенно. На вопросы «зачем?» и «почему?» ответил односложно:

- Измена.

Далее публикуем диалог без изменения:

- Вы любили ее? – спрашивает журналист.

- Очень, – отвечает обвиняемый.

- Долго встречались?

- Два года, – ответил Хамроев.

Как начинались эти отношения – обвиняемый мигрант решил промолчать. Сказал только, что это долго рассказывать.

На вопрос, не смущало ли молодого человека, что девушка была младше его почти на 10 лет, он не ответил. Зато сообщил, что общался с родственниками убитой девушки и работал с ее мамой. «Все было хорошо», – говорит Хамроев.

Между тем, соседи рассказывают о скандалах, которые каждый раз устраивала мать, встречая дочь с ухажёром, который, кстати, не работал уже почти полтора месяца.

«Они часто ругались во дворе. Роман этот её всё время у подъезда поджидал Аню*. Мать, если видела подобные сцены, разгоняла их», — говорит соседка Кристина.

А в ответ — тишина...

Судье Инне Никитиной хватило и получаса, чтобы вынести решение о мере пресечения. Тем более, этот вопрос споров не вызывал.

«Избрать гражданину республики Таджикистан меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 27 сентября 2022 года. Настоящее постановление может быть обжаловано в течение трёх месяцев в вышестоящей инстанции»,

- зачитала решение судья.

Хотя изначально Роман и требовал переводчика, резолютивное решение суда он понял без перевода. Ещё один вопрос, который обвиняемому задали журналисты, был посвящён его побегу.

- А почему вы решили покинуть Новосибирск и непосредственно РФ?

- Я не решил покинуть. Я просто гулял, ходил, — уверяет Роман.

А вот что сказать родителям убитой девушки – Хушнуд Хамроев на этот вопрос так и не ответил, загадочно улыбаясь.

- Что бы вы хотели сказать ее родителям? – спросили журналисты.

А что я могу сказать? – ответил Хамроев.

Кстати, почему мигранты часто поднимают руку на своих девушек в России – психиатр Игорь Лях рассказал корреспонденту Сиб.фм в этом материале.