Подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы привезли в суд Новосибирска: прямая трансляция

Фото со страницы Романа Хамраева; скриншот из видео Следственного комитета по Новосибирской области; коллаж Сиб.фм

28 июля в Новосибирске изберут меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке — прямая трансляция из зала суда пройдёт на Сиб.фм.

28 июля в Советском районном суде изберут меру пресечения 27-летнему Роману Хамраеву, которого подозревают в убийстве 17-летней Анны. Рассмотрение дела назначено на 15:00 местного времени. Сиб.фм покажет прямую трансляцию из зала суда.

Онлайн начнётся в 14:50. Для просмотра трансляции обновите, пожалуйста, страницу браузера.

На данный момент известно, что 27-летнего Романа подозревают в убийстве 17-летней школьницы Анны: по многочисленным показаниям, девушка была возлюбленной мужчины, но недавно пара рассталась. Причиной стало жестокое обращение Романа с Анной: он избивал девушку, принуждал к сексу, а также угрожал убийством. Недавно девушка обращалась за помощью в правоохранительные органы: заявления от девушки поступали с осени 2021-го, и по ним были проведены соответствующие проверки.

По версии следствия, убийство было совершено на почве ревности. Вечером 26 июля между Романом и Анной произошёл очередной конфликт: начавшаяся словами ссора закончилась 15 ударами ножом, два из которых пришлись в шею девушки. Девушка скончалась на месте, а мужчина сразу же скрылся. Его задержали утром следующего дня на улице Хилокской, где он пытался выяснить, как добраться до Таджикистана — его родной страны. После этого прозвучали признательные показания.

Кроме того, некоторые из источников сообщают, что ранее Роман уже был судим за аналогичное преступление, но вынесенное наказание оказалось достаточно кратковременным.

История вызвала резонанс федерального масштаба: в Госдуме предложили ужесточить контроль за мигрантами на территории РФ, а телеведущая Ксения Собчак указала на подобные последствия отсутствия закона о домашнем насилии.