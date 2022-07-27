"Он её избивал и принуждал к сексу": на месте убийства 17-летней школьницы прошёл следственный эксперимент

Коллаж Сиб.фм: использовано фото автора и со страницы Романа Х. в социальной сети "ВКонтакте"

26 июля тихую и уютную Нижнюю Ельцовку в Новосибирске потрясло жестокое убийство: школьнице с улицы Лесосечной на днях должно было исполниться 17 лет, но вечерняя прогулка с парнем, который старше девушки на 10 лет, перечеркнула всё. Рассказываем что произошло пошагово.

Уютная утиная заводь, напротив – сквер, подcтриженные деревья. В жаркий летний день Нижняя Ельцовка похожа на курортное место. Вот только второй день здесь обсуждают лишь убийство.

Больше 14, но меньше 17

Старшеклассницу Анну* здесь теперь знает почти каждый. Её часто видели гуляющей с пятилетним братом во дворе.

"Это высокая такая, красивая девочка?"

– уточняют теперь друг у друга соседи.

Вечерняя прогулка 26 июля для девочки стала последней. Как рассказывают подруги девочки, Роман (он же – Хушнуд) встречал и провожал Анну почти каждый день. Они жили в соседних домах. Очевидцы (а это тоже 15-летние подростки), которые ошивались в половине одиннадцатого вечера во дворе, говорят, что события развивались стремительно.

"Мы обернулись, машина такси ехала задом. Он резко подбежал к ней с ножом и начал наносить удары. Мы все стояли, смотрели и ничего сделать не могли, он же с ножом был,

– рассказывает один из юношей. – Там несколько ударов в шею пришлось. Мы когда подошли, она уже мёртвая была".

Сам 27-летний Рома, как называют его "на районе", побежал сразу в лес, который начинается за тротуаром. Одни из подростков говорят, что он был в состоянии алкогольного опьянения, другие – даже под наркотиками.

А как всё начиналось!

Оказывается, приезжий мигрант из Таджикистана встречался с Аней уже около трёх лет. То есть, их дружба началась, когда девочке едва исполнилось 13. Кстати, именно в это время и успеваемость у школьницы начала резко падать.

"У него квартира во втором доме. То ли она ему от матери досталась, то ли как... Но, по-моему, они даже жили одно время вместе, – рассказывает одна из ровесниц убитой Алла* (настоящих подруг у Ани было не так много, тем более девочка осталась на второй год). – Вроде как он её, ну как сказать, принуждал к сексу, бывало избивал. Но они до последнего тут вместе ходили!"

Многочисленные опросы местных жителей (а тут на пятачке всего-то четыре многоэтажки) подтвердили, что на этой неделе Анну и Романа видели гуляющими мирно вместе. Нашлись и свидетели, которые видели пару в последний день.

За день до...

Корреспондент Сиб.фм заглянул в один из магазинов крупной сети супермаркетов, где трудился мигрант. Там рассказали, что он уже не работает около месяца. Роман чаще в последнее время заходил сюда за выпивкой.

"Вчера и девочка сюда заходила, и он с компанией несколько раз заглядывал. Они выпивали вон там напротив, – говорит продавец магазина, который находится от места преступления на 100-200 метров. – Но вечером мы ничего не слышали. Мы как раз закрывали магазин, а выходили с заднего хода".

Лужи крови продавцы увидели напротив магазина, когда пришли сегодня утром. Отмыть следы не смогли даже дворники, как они это не старались.

А вдруг убьёт?

В парке на Лесосечной трагическую новость обсуждали и молодые люди, из компании в которой раньше гуляла Аня. Молодые люди и девушки говорят, что от сверстников девочка стала отдаляться, как только связалась с этим мигрантом.

"Он ей не разрешал ни с кем встречаться. В итоге она стала плохо учиться и вот осталась на второй год. Осенью она должна была пойти только в 10-ый класс, – говорит учащийся той же школы. – Он же до этого с другой несовершеннолетней дружил, тоже русская девочка, здесь недалеко жила. Но потом сбежала от него и даже на суд не пришла, где ему должны были вынести приговор за нападение на неё".

Парни из компании рассказывают, что видели, как Роман нападал на Аню с ножом зимой. Он повалил её на снег и угрожал, что убьёт. Последний раз подобное случилось буквально за несколько дней до трагедии.

"Он стоял и угрожал ей ножом. Мать её увела. Знаю, что было заявление в полицию написано, но он и после этого свободно разгуливал "на районе", – говорит бывший одноклассник Александр.

Следует отметить, что в ГУ МВД России по Новосибирской области признали, что заявления действительно были – они поступали с осени прошлого года.

"Предварительно установлено, что с ноября 2021 года по июнь 2022 года в органы внутренних дел от матери девушки поступило 3 заявления о противоправных действиях задержанного гражданина. Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней. Проверки каждого сообщения в установленном законом порядке проводились подразделением участковых уполномоченных полиции, по всем заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ. Надзорным органом принятые решения утверждены",

– сообщили в пресс-службе областного глава МВД.

Что это значит?

В социальных сетях уже появились комментарии в адрес полиции в стиле: "вот их работа!" Однако следует отметить, что отказ в возбуждении уголовного дела утверждает лишь прокуратура.

По одному из последних эпизодов было возбуждено административное дело по статье "Побои". Но такова формальность: потерпевшие должны зафиксировать синяки и ссадины и представить документы о прохождении судебно-медицинской экспертизы, которая является неотъемлемым доказательством. Однако прошёл месяц, но мать с девочкой медсправку не предоставили. Зато Аню вновь видели гуляющей по улице Лесосечной с Романом.

Этим вопросом уже заинтересовалась и уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Она со своей стороны обещала беспристрастную проверку и помощь семье погибшей.

Как пройти в Таджикистан?

Романа задержали 27 июля под утро в Ленинском районе Новосибирска. Как рассказывают знакомые пары, парень вызвал интерес местных жителей тем, что интересовался, как уехать в Таджикистан нелегально. Те и вызвали полицейских, которым даже пришлось побегать за мигрантом.

Сегодня Романа, он же — Хушнуд, допросили. Парень не выглядит на кадрах, снятых следователями особо раскаявшимся. Однако за убийство Ани ему теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

Завтра, 28 июля, Советский районный суд, скорее всего, отправит молодого человека на время следствия в СИЗО, учитывая попытку бегства.

А сегодня, около 17.00 на улице Лесосечной, где только отмыли лужи крови, вновь столпились зеваки: проводился следственный эксперимент и рецидивист в красках рассказывал о совершённом жестоком убийстве. В память об Ане* здесь уже появился стихийный мемориал из цветов и мягких игрушек, последние, правда, к вечеру растащили.

*Имена несовершеннолетних героев публикации изменены