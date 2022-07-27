3 раза МВД отказало матери убитой в Новосибирске 17-летней девушки возбуждать дело на убийцу дочери

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Полиция отказалась наказывать подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске за угрозы и нанесение телесных повреждений жертве.

С ноября 2021 года мать убитой в Новосибирске девушки трижды обращалась в полицию с заявлениями в отношении 27-летнего уроженца Таджикистана. Он угрожал ее дочери убийством и наносил ей телесные повреждения. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

27 июля 2022 года ГУ МВД России по Новосибирской области начало служебную проверку, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых мер при реагировании на ранее поступившие сообщения.

Напомним, убийство произошло накануне, поздним вечером 26 июля в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске. 27-летний мужчина набросился на молодую девушку и нанес ей не менее 15 ударов ножом. От полученных ранений девушка скончался. Позже стало известно, что убитая 17-летняя школьница некоторое время встречалась со своим убийцей.

Причиной расставания школьницы и уроженца Таджикистана, на десять лет старше ее, могла стать ревность. Подруги погибшей рассказали «Сиб.фи», что мужчина ревновал девушку, когда та отправляла свои интимные фотографии другому молодому человеку. Как выяснилось, прежде чем убить несовершеннолетнюю сибирячку, мужчина угрожал ей с осени прошлого года.

В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что родители погибшей обращались в полицию из-за угроз подозреваемого в убийстве мужчины, однако полицейские не отреагировали на эти заявления. В МВД уточнили, что мать убитой девочки три раза подавала заявления в полицию. Женщина отмечала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней. Трижды участковые отказывали ей в возбуждении уголовного дела.