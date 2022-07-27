Стихийный мемориал на месте убийства 17-летней девочки появился в Новосибирске

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Жители Новосибирска несут цветы и игрушки к месту гибели 17-летней девушки в Нижней Ельцовке.

На улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска местные жители организовали стихийный мемориал. Они возлагают цветы и мягкие игрушки в память об убитой 17-летней девушке.

Убийство произошло вечером 26 июля. 27-летний мужчина на проезжей части нанес девушке около 15 ударов ножом, а затем скрылся. Это зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля.

Утром после работы полицейских и скорой помощи на место происшествия приехали городские службы, которые очистили асфальт от крови девушки, но следы ужасного происшествия еще остались.

Ранее стало известно, что зарезавший 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке мужчина хотел сбежать из России. Но в результате поисков в 9:00 в среду, 27 июля, подозреваемого задержали в Ленинском районе Новосибирска на улице Хилокской. Он признал свою вину.