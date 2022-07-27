Убийца 17-летней девушки в Новосибирске признался в совершении преступления

Фото со страницы Романа Х. во "ВКонтакте"

27-летний мужчина признался в убийстве школьницы ножом в Новосибирске.

Поздним вечером 26 июля в Нижней Ельцовке 27-летний убийца нанес 17-летней девушке не менее 15 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Приехавшая по вызову очевидца скорая помощь не успела помочь пострадавшей.

В 9 утра 27 июля полицейские нашли подозреваемого. Когда они установили его личность, выяснилось, что ранее он был судим за побои и угрозу убийством.

Мужчину удалось задержать в Ленинском районе, у Хилокского рынка. Он сознался в преступлении. СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Напомним, ранее сообщалось, что убийца хотел сбежать из России в Таджикистан. Слухи об этом сначала появились в региональных Telegram-каналах, позже это подтвердил источник из правоохранительных органов. Одна из возможных версий причины убийства — ревность. По словам подруг потерпевшей, 17-летняя школьница отправила интимные фотографии другому парню, а ее 27-летний поклонник узнал об этом и решил разобраться.