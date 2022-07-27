«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске

Скриншоты со страницы Романа Хамраева ВКонтакте; коллаж Сиб.фм

Вечером 26 июля 27-летний мужчина напал на свою 17-летнюю возлюбленную в Новосибирске: после 15 ударов ножом девушка скончалась на месте. Сиб.фм выяснил, что известно о подозреваемом в убийстве школьницы.

Вечером 26 июля в Нижней Ельцовке произошло жестокое преступление: 17-летняя девушка Анна Р. [Имя изменено. — Прим. ред.] погибла на месте от не менее чем 15 ударов ножом, которые ей нанёс неизвестный мужчина. Как стало известно утром 27 июля, им был 27-летний житель Новосибирска, с которым Анна до этого состояла в романтических отношениях.

По данным регионального Следственного комитета, в вечер убийства между Анной и подозреваемым началась ссора на почве ревности. Эмоциональный разговор закончился 15 ножевыми, два из которых пришлись в шею. Девушка скончалась на месте, а подозреваемый скрылся. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчину задержали в 9 утра на улице Хилокская: там он прятался от полицейских и в итоге был задержан сотрудниками ДПС. После задержания мужчина дал признательные показания.

В Telegram-канале «АСТ-54 Black» опубликовали ссылку на профиль подозреваемого ВКонтакте: там он зарегистрирован как Рома Хамраев. Последний раз мужчина заходил в свой аккаунт 27 июля в 0:02. Одна из немногих граф, открытых для общего доступа — семейное положение, в которой значится — «Влюблён».

В профиле Романа чуть больше 20 фотографий за пять лет существования страницы. В 2022 году были загружены всего три снимка, два из которых — совместные кадры с погибшей Анной.

В предыдущие годы на фотографиях Роман чаще всего был запечатлён либо один, либо в компании. На снимках мужчина предпочитал скрывать лицо за чёрной маской или смайлами.

В фотоальбомах можно найти и абстрактные изображения: например, картинку с надписью «Никогда не причиняй человеку боль, когда этот человек готов ради тебя на всё».

В аудиозаписях Романа всего 50 треков, последний из которых обладает достаточно говорящим названием «Доигралась». Среди прочих добавленных песен можно найти группы «Каспийский груз» и «Бутырку», русских рэп-исполнителей, а также чеченскую и кавказскую музыку.

Среди сохранённых видеозаписей Романа — множество роликов с Хабибом Нурмагомедовым, клипы «Ласкового мая», и рэп «про любовь и предательство».

Как сообщают Telegram-каналы, Роман — уроженец Таджикистана, настоящее имя которого — Хушнуд Хамроев. Некоторые добавляли, что мужчина работал грузчиком в «Мария-Ра» и снимал квартиру недалеко от места убийства. Предполагается, что ночью он пытался выяснить у знакомых, каким образом может тайно покинуть Россию, чтобы уехать на родину, где живёт его семья. Там же озвучивали информацию о том, что недавно мужчина заявлял Анне: «Будешь либо моей, либо ничьей».

Утром 27 июля на странице Романа стало появляться множество сообщений, в которых узнавшие о трагедии люди выражали надежду на пожизненное заключение мужчины и даже желали ему смерти. Некоторые начали удалять его из списка друзей.

Со ссылкой на знакомых бывшей пары Telegram-каналы сообщают, что Роман уже был судим ранее за аналогичное преступление, но либо не получил серьёзного наказания, либо ему вынесли оправдательный приговор. Также мужчина привлекался к ответственности за угрозы и причинение лёгкого вреда здоровью. По словам подруг Анны, Роман часто избивал её, и она не могла расстаться с ним из-за запугиваний.

Подтвердить эту информацию Сиб.фм не удалось.

Также в соцсетях сообщается, что девушка собиралась написать заявление в полицию, так как после недавнего расставания с Романом она начала избегать мужчину, в то время как он продолжал ревновать девушку. Одна из школьных подруг Анны рассказала, что недавно девушка отправила свои интимные фотографии другому молодому человеку, что и стало «спусковым крючком».

Как сообщалось ранее, в сумке погибшей девушки, которой в мае этого года исполнилось 17 лет, был перцовый баллончик, воспользоваться которым она не успела: Роман догнал девушку на Лесосечной, 7, повалил на асфальт и нанёс почти два десятка ударов ножом.