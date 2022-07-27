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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Полиция раскрыла подробности задержания убийцы 17-летней девушки в Новосибирске

Фото Полиция раскрыла подробности задержания убийцы 17-летней девушки в Новосибирске
Фото Полиция раскрыла подробности задержания убийцы 17-летней девушки в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

В МВД рассказали о задержании мужчины, зарезавшего 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке.

Поздним вечером 26 июля в Нижней Ельцовке произошло жестокое убийство: мужчина нанёс 17-летней девушке не меньше 14 ударов ножом. Как сообщалось ранее, два из них пришлись в её шею. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи незамедлительно выехали на место происшествия после получения сообщения в 22:30.

После опроса очевидцев удалось установить личность подозреваемого в особо тяжком убийстве: как предполагали ранее знакомые девушки, это оказался 27-летний знакомый погибшей. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На задержание подозреваемого были направлены все наружные наряды полиции, которым сразу направили ориентировки.

Скрывавшегося от полицейских подозреваемого поймали утром в Ленинском районе на улице Хилокской. В результате злoумышленник был задержан инспекторами ДПС: выяснилось, что мужчина планировал покинуть пределы РФ. После задержания он дал признательные показания.

Следователи регионального СУ СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Утром 27 июля в соцсетях появилось видео, записанное на видеорегистратор машины, оказавшейся недалеко от места убийства.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
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