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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Гений места
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общество

В Госдуме предложили ужесточить контроль за мигрантами после убийства 17-летней девушки

Фото В Госдуме предложили ужесточить контроль за мигрантами после убийства 17-летней девушки
Фото В Госдуме предложили ужесточить контроль за мигрантами после убийства 17-летней девушки

Скриншот из видео Следственного комитета по Новосибирской области

В Госдуме озвучили предложение ужесточить правила для мигрантов в РФ после жестокого убийства 17-летней девушки в Новосибирске.

В Государственной думе пообещали подготовить предложения об ужесточении правил принудительного выдворения мигрантов и усилении контроля за их нахождением в России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД». Причиной стало произошедшее накануне убийство 17-летней школьницы из Новосибирска: девушку зарезал 27-летний уроженец Таджикистана.

«Россия — гостеприимная страна, но нам не нужен импорт криминала! И необходимость в трудовых ресурсах не может быть оправданием, чтобы закрывать глаза на такие “звоночки”», — написали в Telegram-канале.

После этого от депутатов фракции ЛДПР поступило предложение о подготовке соответствующих законодательных предложений. Также было заявлено о необходимости в рамках публичной дискуссии обсудить введение обязательной ежеквартальной наркологической экспертизе за свой счёт для тех мигрантов, кто пребывает на территории РФ больше трёх месяцев месяцев и работает.

Как писал Сиб.фм ранее, мужчина нанёс девушке 15 глубоких ударов ножом, два из которых пришлись в шею. Было установлено, что причиной произошедшего стала ревность: после расставания 27-летний Роман не прекратил преследовать погибшую Анну.

Известно, что девушка жаловалась в правоохранительные органы на побои и угрозу убийством.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
Госдума
мигранты
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