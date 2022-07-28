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Собчак после убийства 17-летней девушки в Новосибирске заявила о бездействии полиции

Фото Собчак после убийства 17-летней девушки в Новосибирске заявила о бездействии полиции
Фото Собчак после убийства 17-летней девушки в Новосибирске заявила о бездействии полиции

Фото vk.com; СКР

Телеведущая Ксения Собчак заявила о необходимости закона о домашнем насилии после убийства 17-летней девушки в Новосибирске.

Телеведущая Ксения Собчак назвала позором бездействие МВД в связи с убийством 17-летней девушки в Новосибирске.

26 июля вечером на улице Лесосечная в Новосибирске 27-летний гражданин Таджикистана нанес 17-летней девушке около 15 ударов ножом. Девушка скончалась на месте, а подозреваемый сбежал и планировал уехать из России в Таджикистан. Утром 27 июля его задержали на Хилокском рынке. На допросе мужчина признал свою вину и сказал, что причиной послужила ревность: он встречался с ученицей 10 класса, а она отправила интимные фотографии другому человеку.

Ранее подозреваемый уже был судим за попытку убийства и побои. ГУ МВД по Новосибирской области также сообщает, что родители погибшей 3 раза подавали заявления из-за угроз убийства 17-летней девушки. В одном из заявлений мать убитой сообщала о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней. Все 3 раза участковый полицейский отказывался возбуждать уголовное дело.

Ксения Собчак возмутилась тем, что в России все еще нет закона о домашнем насилии, а усилия правоохранительных органов направлены в неверное русло.

«Ну конечно, это же не пропаганда ЛГБТ... не оскорбление чувств трижды оскорбленных и четырежды обиженных. Это всего ли домашнее насилие, по которому у нас уже миллиард лет не могут принять решение. Предотвратим жестокую бойню, 15 ударов в живот? А может лучше тверк у Ельцин-центра [...]? Позорище», — написала телеведущая в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Следственный комитет начал проверку бездействия участковых полицейских. В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку бездействию сотрудников правоохранительных органов.

Единственной реакцией Госдумы на жестокое убийство оказалось предложение ужесточить правила для мигрантов в РФ.

Предложения по закону о домашнем насилии на рассмотрение не поступали.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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