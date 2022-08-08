Критический уровень загрязнения воздуха зафиксирован 3-й день подряд в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; скриншот с сайта AirVoice

8 августа в Новосибирске снова зарегистрировали 7 баллов загрязнения воздуха — максимальная отметка равна 10 баллам.

Утром 8 августа уровень концентрации вредных веществ в воздухе Новосибирска опять достиг 7 баллов из 10 возможных. Такие данные указаны в сервисе оценки качества атмосферы AirVoice. Значение в 7 баллов является порогом, говорящим о критической загрязнённости воздушного пространства. Кроме того, по информации AirVoice, в течение дня 8 августа прогнозируется ухудшение.

Шкала оценивания, которая используется сервисом, является 10-балльной. При показателе в 1 балл воздух считается чистым, а 10 баллов свидетельствуют о предельно высокой концентрации вредных веществ в атмосфере.

Как писал Сиб.фм ранее, критический уровень загрязнения воздуха фиксируют в Новосибирске с 6 августа.