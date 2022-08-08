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общество

Легендарный самолёт-«тяжеловоз» Ан-22 6 августа прилетел в Новосибирск

Фото Легендарный самолёт-«тяжеловоз» Ан-22 6 августа прилетел в Новосибирск
Фото Легендарный самолёт-«тяжеловоз» Ан-22 6 августа прилетел в Новосибирск

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

6 августа в небе Новосибирска заметили самый большой в мире турбовинтовой самолёт Ан-22 «Антей».

Днём 6 августа жители Новосибирска обратили внимание на мощный рокот в небе над городом, а некоторым удалось увидеть силуэт внушительного самолёта: в этот день над Новосибирском пролетал Ан-22 «Антей». Он считается первой широкофюзеляжной моделью в мире. Кроме того, Ан-22 принадлежит статус самого большого в мире турбовинтового самолёта.

Фото Легендарный самолёт-«тяжеловоз» Ан-22 6 августа прилетел в Новосибирск 2

«Так вот кто сегодня над дачей пролетел с шумом, прошёл в облаках, но чувствовалась мощь», «И видели, и слышали.... Он был великолепен», «Наш первый советский "тяжеловоз"», — написали новосибирцы в комментариях к снимкам «Антея», опубликованным в сообществе «АСТ-54».

Многие жители отметили, что этот самолёт появляется в новосибирском небе не первый раз, а «навещает» город с некой периодичностью. Например, в 2022 году до августа его видели в Толмачёво 2 июня.

Фото Легендарный самолёт-«тяжеловоз» Ан-22 6 августа прилетел в Новосибирск 3

Как сообщают открытые источники, первый полёт Ан-22 «Антей» состоялся в 1965 году. Он был произведён серией в 69 экземпляров, включая две модели для прочностных испытаний. Изначально его использовали в ВВС СССР, а сейчас самолёты находятся в пользовании ВВС России.

Как писал Сиб.фм ранее, в конце июля пассажирский самолёт МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») приземлился в аэропорту Новосибирска «Толмачёво».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авиация
аэропорт Толмачёво
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