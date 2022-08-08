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МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске
Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

Новосибирское МЧС показало фотографии сгоревшего 7 августа ресторана Shalet в Заельцовском парке.

Поздним вечером 7 августа в Заельцовском районе Новосибирска произошёл масштабный пожар: на территории Заельцовского парка сгорел двухэтажный ресторан Shalet. Прибывшее на место МЧС по Новосибирской области показало кадры, сделанные в истлевшем здании.

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске 2

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске 3

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске 4

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ко времени приезда бригады пожарных в помещении Shalet было открытое горение. Во время тушения обрушилась кровля здания. Также администрация ресторана сообщила о газовых баллонах, находящихся внутри.

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске 5

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске 6

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске 7

Локализовать возгорание удалось за 50 минут: было задействовано 52 человека и 17 единиц техники. Кроме того, на месте происшествия создали штаб пожаротушения.

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске 8

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске 9

Фото МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске 10

По данным пресс-службы регионального МЧС, предварительная площадь пожара составила 630 квадратных метров.

Ранее Сиб.фм показал видео с горящим рестораном, сделанное свидетельницей произошедшего пожара.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар
заельцовский парк
ресторан
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