МЧС опубликовало фото с места пожара ресторана Shalet в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

Новосибирское МЧС показало фотографии сгоревшего 7 августа ресторана Shalet в Заельцовском парке.

Поздним вечером 7 августа в Заельцовском районе Новосибирска произошёл масштабный пожар: на территории Заельцовского парка сгорел двухэтажный ресторан Shalet. Прибывшее на место МЧС по Новосибирской области показало кадры, сделанные в истлевшем здании.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ко времени приезда бригады пожарных в помещении Shalet было открытое горение. Во время тушения обрушилась кровля здания. Также администрация ресторана сообщила о газовых баллонах, находящихся внутри.

Локализовать возгорание удалось за 50 минут: было задействовано 52 человека и 17 единиц техники. Кроме того, на месте происшествия создали штаб пожаротушения.

По данным пресс-службы регионального МЧС, предварительная площадь пожара составила 630 квадратных метров.

Ранее Сиб.фм показал видео с горящим рестораном, сделанное свидетельницей произошедшего пожара.