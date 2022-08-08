Пятеро сёрфингистов застряли на острове Тань-Вань из-за ливня

Фото из группы "МАСС" в соцсети "ВКонтакте"
В Новосибирске компания из пяти сёрферов застряла на острове Тань-Вань в Новосибирском водохранилище 7 августа из-за сильного ливня.
Пятеро сёрферов застряли на острове Тань-Вань в Новосибирске вечером 7 августа. Спортсмены не могли добраться до суши самостоятельно из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщается в группе спасателей МАСС в "ВК".
Сообщение о компании молодых людей на SAP-досках, которые не могут выбраться с острова, поступило около 21 часа. Им на помощь выдвинулся спасательный катер, который и доставил сёрфингистов на берег.
"Общее переохлаждение. В медицинской помощи не нуждаются", — уточнили в МАСС.
Ранее спасатели оказали помощь водителю "КамАЗа", которому зажало ногу кабиной.
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