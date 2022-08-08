Семь дорог отремонтируют в Новосибирске за 52 миллиона рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, фото предоставлено пресс-службой Правительства Новосибирской области

В Новосибирске на ремонт семи дорог в разных районах города потратят 52 миллиона рублей, работы должны завершиться к середине октября 2022 года.

Более 50 миллионов рублей направят на ремонт семи дорог в разных районах Новосибирска в 2022 году. Все работы на участках должны быть завершены в октябре. Соответствующая конкурсная документация появилась на сайте Госзакупок.

По данным сайта, самый дорогой ремонт предстоит на участке улицы 1-ой Водонасосной. Расходы составят более 14 миллионов рублей. Второй по стоимости работ — участок в Кировском районе по улицы Зорге, на него заложено более 10 млн рублей.

Также в плане ремонтов — участок от улицы Шевченко до центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». На этот объект заложены расходы в размере 9,9 миллионов рублей.

Работы по проезду до Заельцовского парка обойдется в 6,2 миллиона, улицу Зеркальную восстановят за 6,8 миллионов, улицу Танкистов — за 3 миллиона.

Напомним, за последнюю «пятилетку» на дорожные работы по Новосибирской области было направлено больше 35 миллиардов рублей — их хватило на 1 000 километров дорог.