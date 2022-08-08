Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Синоптик из Новосибирска объяснила причину потопа в Академгородке

Фото Синоптик из Новосибирска объяснила причину потопа в Академгородке
Фото Синоптик из Новосибирска объяснила причину потопа в Академгородке

Фото из публикации сообщества «ЧП Новосибирск» ВКонтакте

Новосибирский синоптик рассказала, почему улицы Академгородка оказались затоплены после ливня 7 августа.

Вечером 7 августа в Новосибирске прошёл шквальный дождь, в котором больше всего пострадал Советский район: осадки выпали с такой интенсивностью, что улицы Академгородка оказались под водой вместе с припаркованными машинами. Кроме того, в некоторых ТЦ от силы дождя прорвало крыши. Руководитель отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова объяснила, почему территория Академгородка оказалась в таком состоянии.

По словам синоптика, из-за смещения фронтальной зоны к югу 8 августа можно ожидать повторения осадков ливневого характера. Тем не менее, в последующие дни вероятность таких дождей будет уменьшаться. Причина таких мощных ливней — в развитии конвективной облачности во фронтальной зоне, что плотно связано с приходом шквальных дождей и гроз.

Марина Виноградова отметила: по данным Обской гидрометеорологической обсерватории, в течение 7 августа в Советском районе выпало 14 миллиметров осадков. Синоптик отметила, что на самом деле такое значение в несколько раз ниже нормы августа.

«Осадки не превысили месячную норму, которая в августе в Новосибирской области составляет от 41 до 73 миллиметров. Если произошёл потоп, это ещё не говорит о превышении нормы. Проблема в ливневой канализации, которая в Академгородке забита или не чистится», — пояснила Марина Виноградова в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Как писал Сиб.фм, после ливня вечером 7 августа дороги, парковки и машины в Академгородке оказались под толщей воды.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Академгородок
последствия дождя
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19500
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
17267
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
12909
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
11864
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10533
Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022
9815
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9487
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины