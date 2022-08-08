Синоптик из Новосибирска объяснила причину потопа в Академгородке

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Новосибирский синоптик рассказала, почему улицы Академгородка оказались затоплены после ливня 7 августа.

Вечером 7 августа в Новосибирске прошёл шквальный дождь, в котором больше всего пострадал Советский район: осадки выпали с такой интенсивностью, что улицы Академгородка оказались под водой вместе с припаркованными машинами. Кроме того, в некоторых ТЦ от силы дождя прорвало крыши. Руководитель отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова объяснила, почему территория Академгородка оказалась в таком состоянии.

По словам синоптика, из-за смещения фронтальной зоны к югу 8 августа можно ожидать повторения осадков ливневого характера. Тем не менее, в последующие дни вероятность таких дождей будет уменьшаться. Причина таких мощных ливней — в развитии конвективной облачности во фронтальной зоне, что плотно связано с приходом шквальных дождей и гроз.

Марина Виноградова отметила: по данным Обской гидрометеорологической обсерватории, в течение 7 августа в Советском районе выпало 14 миллиметров осадков. Синоптик отметила, что на самом деле такое значение в несколько раз ниже нормы августа.

«Осадки не превысили месячную норму, которая в августе в Новосибирской области составляет от 41 до 73 миллиметров. Если произошёл потоп, это ещё не говорит о превышении нормы. Проблема в ливневой канализации, которая в Академгородке забита или не чистится», — пояснила Марина Виноградова в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Как писал Сиб.фм, после ливня вечером 7 августа дороги, парковки и машины в Академгородке оказались под толщей воды.