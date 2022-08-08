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общество

В Академгородке улицы и машины затопило после шквального ливня вечером 7 августа

Фото В Академгородке улицы и машины затопило после шквального ливня вечером 7 августа
Фото В Академгородке улицы и машины затопило после шквального ливня вечером 7 августа

Фото из публикации сообщества «Инцидент Новосибирск», «ЧП Новосибирск»; видео из публикации сообщества «АСТ-54», «Академгородок сегодня» ВКонтакте; коллаж Сиб.фм

В Академгородке после вечернего ливня 7 августа улицы и парковки с автомобилями ушли под воду.

Вечером 7 августа в Новосибирске прошёл сильный дождь: интенсивнее всего ливень покрыл слоем воды территорию Советского района. Фотографии с ушедших под воду улиц, парковочных площадок и даже магазинов в Академгородке опубликовали в городских сообществах.

Фото В Академгородке улицы и машины затопило после шквального ливня вечером 7 августа 2

В «Инцидент Новосибирск» показали, как выглядела во время дождя улица Российская, 21. Там Стоящая на дороге машина оказалась в толще воды по самые фары. Людям, которые находились на улице, вода доходила до лодыжек.

Фото В Академгородке улицы и машины затопило после шквального ливня вечером 7 августа 3

«ЧП Новосибирск» опубликовали кадры, на которых запечатлены погружённые в воду парковки. Как и на дорогах, большинство машин залило до уровня стёкол, но некоторые затопило практически полностью — над водой остались только части крыш.

Фото В Академгородке улицы и машины затопило после шквального ливня вечером 7 августа 4

Фото В Академгородке улицы и машины затопило после шквального ливня вечером 7 августа 5

В «АСТ-54» прислали видео, на котором видно последствия ливня для магазина сети «Магнит» в Академгородке. Крышу здания прорвало во время дождя, и вода стекала прямо на полки с товарами.

Не обошлось без повреждений и в супермаркете «Быстроном»: там крыша тоже не выдержала объёма шквально льющейся воды. Видео с места происшествия опубликовали в сообществе «Академгородок сегодня».

Как сообщал Сиб.фм, вечером 7 августа в некоторых районах Новосибирской области осадки выпали даже в форме града. В одном из сёл Коченёвского района ледяные шарики крупного размера побили значительно побили августовский урожай.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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