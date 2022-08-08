В Новосибирске цены на новостройки снизились на 3% в июле 2022 года

Фото Максима Николаева

В июле 2022 года цена предложения на новое жильё в Новосибирске снизилась 1,5%, в то время как в реальных сделках — на 3%.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал колебания стоимости нового жилья в Новосибирске на июль 2022 года. По словам эксперта, объёмы продаж и число ипотечных кредитов продолжают расти после обвала. Одновременно с этим процессом происходит коррекция цен в сторону снижения.

«Застройщики идут на скидки по определённым — не самым ликвидным — типам квартир. Поторговаться можно по объектам, на которых с марта стояли заградительные цены», — говорит аналитик.

По утверждению аналитика, за июль цена предложения снизилась за месяц на 1,5%, а средняя скидка увеличилась до 5,5-6%. Таким образом рынок ищет точку равновесия по всем критериям, считает Сергей Николаев.

Со слов эксперта, в текущий момент себестоимость снижается за счёт уменьшения цены на ряд материалов, имеющих долларовую составляющую. Также выравнивается соотношение ипотеки с арендой, вследствии чего по определённым строящимся объектам ипотека становится выгоднее, чем аренда вкупе с размещением первоначального взноса на депозите банка.

«Снижение процентов по депозитам и ипотеки на вторичное жилье после уменьшения ключевой ставки тоже идёт на пользу спросу на новостройки. На очереди выравнивание цен на малоэтажное и многоэтажное жильё, а также относительное увеличение цен в районах, приближенных к центру», — прогнозирует Сергей Николаев.

Также аналитик отметил предстоящее уменьшение числа вывода в продажу новых проектов, и последующее после снижение спроса, а также появление квартир нового формата.

«Больше всего цены снизились в Дзержинском и Центральном районах, выросли в Железнодорожном и Советском», — дополнил эксперт по недвижимости.

Ранее Сергей Николаев объяснил, почему в 2022 году цена квадратного метра в новостройках Новосибирска выросла на 16,7%.