В Новосибирске задержана банда разбойников после налёта на ювелирные магазины

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирские полицейские обезвредили группу из шести человек, которые совершили три налёта на ювелирные магазины, привязали скотчем таксиста и вынесли украшений на 6,5 миллиона рублей.

Свою деятельность банда налётчиков начала в День России, 12 июня. Для начала разбойники присмотрели ломбард на улице Виктора Уса и отправились туда в медицинских масках. Тогда мужчины вынесли имущества и денег почти на миллион рублей. Налётчиков объявили в розыск, но их личности ещё не были установлены.

3 июля налётчики вновь вышли на дело, на этот раз выбрали ювелирный магазин на улице Громова. На этот раз мужчины внесли крашений на три миллиона рублей. Молодым людям показалось, что они выйдут сухими из воды, однако оперативники уже вышли на их след.

«Полицейским стало известно, что схема совершения преступлений была тщательно спланирована заранее, для этого четверо жителей другого региона специально приехали в Новосибирск»,

- рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

23 июля, когда разбойники вновь вышли на дело, за ними уже следили. Около ювелирного магазина на улице Ломоносова в городе Обь была выставлена засада.

«Четверо мужчин, вооруженные пистолетом и телескопической дубинкой, ворвались в магазин, где разбили выставочную витрину, и, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, похитили несколько лотков с золотыми украшениями, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. — Фигуранты были задержаны через несколько минут после того, как покинули место происшествия. Еще одного участника группы полицейские задержали в лесном массиве, где он поджидал подельников».

В машине оперативники нашли также таксиста, которого связали скотчем. А улов банды на этот раз составил 2,5 миллиона рублей. Всё награбленное изъято.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,

- добавили в полиции.

Как оказалось, банду налётчиков решили сколотить жители Новосибирской области с друзьями из Алтайского края. Самому старшему из разбойников – 32 года, а младшему – 21.