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общество

3 000 доз «Спутника М» для детей поступили в Новосибирскую область

Фото 3 000 доз «Спутника М» для детей поступили в Новосибирскую область
Фото 3 000 доз «Спутника М» для детей поступили в Новосибирскую область

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Три тысячи доз вакцины против COVID-19 для подростков «Спутник М» доставили в Новосибирскую область.

8 августа в Новосибирск и регион прибыли три тысячи доз препарата «Спутник М» — эта вакцина подходит для прививки от коронавируса детям в возрасте от 12 до 17 лет.

Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, на 8 августа первый компонент «Спутника М» получили 4 608 детей, а полный комплекс из двух этапов вакцинации прошёл 4 061 ребёнок.

«Всего в нашу область вакцина «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М») поступила в объёме, достаточном для вакцинации более 8 тысяч новосибирцев этой возрастной категории», — дополнили в региональном министерстве здравоохранения.

По актуальным данным, на текущий момент в Новосибирской области привито 1 716 327 человек от 18 лет и старше, полный курс вакцинации завершили 1 612 442 человека.

Как Сиб.фм сообщал ранее, в Новосибирске и регионе стала доступна вакцинация британским препаратом «Эвушелд»: он подходит для прививки тем, у кого имеются серьёзные противопоказания к использованию прочих вакцин от коронавируса.

Напомним, на начало августа заболеваемость среди школьников выросла на 40%, в то время как общий рост заражений составил 20%.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
школьники
вакцина
Подростки
коронавирус
Ковид
вакцинация
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