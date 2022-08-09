Купюры 2000 рублей в Сибири стали подделывать в 20 раз чаще

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В банках Сибирского Федерального округа за 2022 год обнаружили 445 фальшивых купюр — на треть меньше, чем в прошлом году.

За первую половину 2022 года банки Сибирского Федерального округа обнаружили в своих отделениях 445 поддельных купюр — это на 32% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Сибирское отделение Банка России.

Фальшивомонетчики чаще всего подделывают большие купюры, номиналом 5000 рублей (297 штук) и 1000 рублей (78 штук). Также среди подделок сильно увеличилось число купюр номиналом 2000 рублей — с трёх до 59.

Подделка купюр иностранных валют снизилась на 71%. Всего в банках обнаружили 14 таких, из них 13 номиналом 100 долларов и одна 50-евровая.

В Новосибирской области выявлено 112 подделок — это примерно столько же, сколько было в первой половине 2021 года, несмотря на уменьшение общего числа фальшивых банкнот. На Новосибирск и прилегающие территории традиционно приходится наибольшее число поддельных купюр: крупных торговый узел привлекает желающих обогатиться незаконным способом.

Преступники чаще всего расплачиваются недействительными банкнотами в мелких магазинах без специального кассового аппарата, а также в местах, где торговля идет с рук, например, на рынках.

Чтобы проверить достоверность банкноты, надо убедиться в достоверности не менее трёх защитных элементов, рассказывает начальник Управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Наталья Гречаник. Такие элементы — защитная нить, цветопеременные элементы и скрытые изображения на купюре.

Если уже после покупки вы заподозрили, что купюра оказалась поддельной, необходимо отнести ее на экспертизу в банк или в отделение полиции.

Изготовление и распространение поддельных денег в любом виде преследуется по закону. Нарушителю грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей, а в особых случаях и до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в июне 2022 года фельдшер скорой помощи получила 750 тысяч рублей по фальшивой справке. 65-летняя женщина, которая помогла медику получить документ, теперь предстанет перед судом.

Также в феврале осудили троих фальшивомонетчиков с собственной лабораторией. Новосибирцы организовали подпольное производство фальшивых купюр номиналом 5 тысяч и 2 тысячи рублей.