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ГИБДД заявила о нелегальной перевозке пострадавших в ДТП под Новосибирском

Фото ГИБДД заявила о нелегальной перевозке пострадавших в ДТП под Новосибирском
Фото ГИБДД заявила о нелегальной перевозке пострадавших в ДТП под Новосибирском

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области и ГИБДД по Новосибирской области

Водитель микроавтобуса Mersedes, в котором 8 августа пострадали восемь жителей Алтайского края, не имел лицензии на перевозку людей.

ГИБДД начала проверку в отношении водителя микроавтобуса Mersedes, который попал в ДТП с грузовиком в Ордынском районе Новосибирской области 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

"Установлено, что водитель Mersedes осуществлял нелегальную перевозку пассажиров. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — уточнили в правоохранительном ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, авария с участием микроавтобуса произошла ближе к полуночи 8 августа в Ордынском районе.

"40-летний водитель грузовика Howo совершал разворот на нерегулируемом перекрестке, где и столкнулся с микроавтобусом Mersede Benz Sprinter, под управлением 62-летнего мужчины, который двигался со стороны города Славгорода в направлении города Новосибирска", — рассказали в ГИБДД.

Травмы получили водитель микроавтобуса и семь женщин-пассажиров: 1955, 1960, 1961, 1966, 1968, 1971 и 1974 годов рождения. Все они — жители Алтайского края.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы.

Напомним, состоянии троих пострадавших в аварии врачи оценивают как тяжёлое.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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