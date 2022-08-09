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Три человека попали в реанимацию после с ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Фото Три человека попали в реанимацию после с ДТП с микроавтобусом под Новосибирском
Фото Три человека попали в реанимацию после с ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области и ГИБДД по Новосибирской области

Трое пассажиров микроавтобуса "Яровое — Новосибирск" попали в реанимацию после ДТП с грузовиков на трассе с Ордынском районе.

11 человек госпитализированы в ЦРБ Ордынского района после ДТП с участием микроавтобуса "Мерседес" под Новосибирском 8 августа. Трое пассажиров находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

По данным медиков, одна из пациенток прооперирована и переведена в отделение хирургии. Еще двое остаются в тяжелом состоянии. Пока вопрос транспортировки больных в Новосибирск остается открытым.

«Ночью прибыла бригада санитарной авиации (травматолог и реаниматолог), в настоящее время тяжесть состояния пациентов не позволяет осуществить их транспортировку», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, микроавтобус с отдыхающими ехал в Новосибирск из Ярового. Рядом с Новым Шарапом автобус столкнулся с грузовиком «HOWO».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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