IKEA объявила о завершении распродажи в России 15 августа

Фото unsplash.com / Jueun Song; ikea.com

Компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров 15 августа.

Финальная распродажа товаров IKEA завершится в России в понедельник, 15 августа, в 20 часов по московскому времени. Объявление появилось 9 августа на официальном сайте магазина.

"Заказы, оформленные до ее окончания, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время", — говорится в официальном сообщении компании.

Как ранее писал Сиб.фм, перед уходом из России ИКЕА финальную распродажу товаров 5 июля. Сиб.фм писал о том, как заказать товар по новым правилам, а также когда ждать подтверждение заявки и чек на оплату.