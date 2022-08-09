Погибшему на Украине военному установили мемориальную доску под Новосибирском

Фото из публикации сообщества «Новосибирск скорбит»

На фасаде школы №8 в Искитиме появилась мемориальная доска в память о погибшем во время спецоперации на Украине прапорщика Алексея Шишкина — выпускнике учебного заведения, который посмертно получил Орден Мужества.

В августе на фасаде школы №8 в Искитиме поместили мемориальную доску: на ней запечатлена память о выпускнике Алексее Шишкине, который погиб на территории Украины 31 марта. На основании Указа Президента РФ старшего прапорщика наградили Орденом Мужества посмертно.

Как говорится в публикации сообщества «Новосибирск скорбит», Алексей Шишкин жил в Искитиме с 1980 года. После окончания 9 класса в школе №8 он получил образование в Бердском радиотехническом училище, после чего отслужил срочную службу и был направлен на подготовку в учебный центр ракетных войск стратегического назначения в городе Мирный. После этого мужчина продолжил службу в Алтайском крае.

На церемонию открытия мемориальной доски приехали глава Искитима Сергей Завражин, председатель Совета депутатов Юрий Мартынов, председатель Совета ветеранов города Николай Небрачный, исполняющий обязанности военного комиссара по Искитиму Вячеслав Никитин, выпускник Новосибирского высшего военного командного училища лейтенант Илья Юшков, а также педагоги и ученики школы.

«На здании нашей школы это уже третья доска памяти. В 1987 году погиб в Афганистане Владимир Муляков — с первого класса мы учились с ним вместе. В 2000 году погиб в Чечне Андрей Глуздов. Сегодня, открывая мемориальную доску Алексею Шишикину, мы делаем то малое, что можем сделать для него — сохранить вечную память, — поделилась директор образовательного учреждения Нона Воробьева.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился за отказ установить мемориальную доску погибшему в Украине 21-летнему ефрейтору Камилю Хабибназарову и пообещал лично проконтролировать установку памятного знака.