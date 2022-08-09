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Минздрав подал в суд на строителя семи поликлиник в Новосибирске

Фото Минздрав подал в суд на строителя семи поликлиник в Новосибирске
Фото Минздрав подал в суд на строителя семи поликлиник в Новосибирске

Фото группы ВИС

Министерство здравоохранения Новосибирской области обратилось с иском в Арбитражный суд о взыскании 54,6 млн руб. с ООО "Седьмая концессионная компания" по делу о строительстве семи поликлиник.

Новосибирский минздрав обратился в суд с требованием о взыскании 54,6 млн рублей с ООО «Седьмая концессионная компания», которая занимается строительством семи поликлиник по проекту государственно-частного партнерства. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

Как ранее сообщалось, соглашение между «ССК» и властями Новосибирской области было заключено в 2019 году. Изначально стоимость проекта составляла 7,83 млрд рублей, к 2022 году она увеличилась почти до 15 миллиардов.

Дата рассмотрения иска Минздрава пока не назначена.

Ранее ГК ВИС отчиталась о ходе строительства поликлиник в Новосибирске. Новые медучреждения появятся в Октябрьском, Кировском, Ленинском и Заельцовском районах. Поликлиники рассчитаны на 6,5 тысяч посещений смен.

На трёх поликлиниках планируется закрыть тепловые контуры в октябре 2022 года. В зоне строительства ещё на 4 объектов — будущих поликлиник №13, 16, 18 и 22 — ведутся подготовительные работы.

В ГК "ВИС" также прокомментировали задержку в начале работ, объяснив ее ростом цен на стройматериалы из-за санкций.

"Графики строительства этих четырёх объектов находятся на согласовании у публичного партнёра. Нормативный срок возведения поликлиник – 2 года", — подчеркнули в компании.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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