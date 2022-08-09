Объявленную в розыск депутата из Новосибирска Пирогову ищут только в России

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Попавшую под уголовное преследование депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову следователи объявили в федеральный розыск. Сиб.фм выяснил, грозит ли это народной избраннице экстрадицией.

Скандал, связанный с депутатом горсовета Новосибирска Хельгой Пироговой, разразился в середине июля. Народная избранница высказалась о похоронах погибших в спецоперации российских военнослужащих.

За этот поступок привлечь Пирогову к уголовной ответственности потребовал вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. Соответствующее письмо было написано в прокуратуру.

Этот вопрос попал в поле зрения и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, почти сразу было возбуждено уголовное дело о распространении фейков. Однако в назначенный день Хельга Пирогова на допрос не явилась, как выяснилось, она уехала в Грузию.

Ещё через неделю появилось официальное сообщение, что МВД объявило её в розыск, какой – не уточнялось.

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм в розыск опального депутата объявили следователи СКР. Розыск – федеральный. Это значит, что ищут Хельгу Пирогову в России.

«Федеральный розыск означает, что если её где-то увидят, то задержат. Например, в московском метро есть система распознавания лиц. Если человек там появится, то задержат на 100%, тут же вылетает наряд полиции и его задерживают, — рассказал адвокат по уголовным делам Павел Яровой. —

Это в Москве, в других городах, конечно, проще. Что касается международного розыска, то там процедура гораздо сложнее и серьёзнее».

Как рассказывает адвокат, раньше правоохранительные органы охотнее выдавали российских преступников. Ситуация сильно поменялась после введённых в отношении России санкций из-за операции на Украине.

Напомним, самой громкой экстрадицией за последние годы стало возвращение в Новосибирск киллера Анатолия Радченко, который был задержан в Австрии в 2014 году, а приговорён к четверть веку заключения уже в 2019-м. После 2017 года в криминальной истории столицы Сибири экстрадиций не было, или они не попадали в поле зрения широкой общественности.