Под Новосибирском 60-летний ревнивец забил женщину деревянными рейками

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В Новосибирской области осудят 60-летнего мужчину, убившего сожительницу из-за ревности.

60-летний мужчина, убивший свою сожительницу из-за ревности, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.

Вечером 12 июля пьяный 60-летний мужчина увидел, что его 44-летняя сожительница не одна в квартире. В порыве ревности он забил женщину руками, ногами и деревянными рейками. Потерпевшая скончалась на месте. О травмах 43-летнего мужчины, который также был в квартире, не сообщается.

Сотрудники полиции задержали обвиняемого на месте преступления и заключили под стражу. На допросе мужчина признался. Теперь его дело рассмотрит Купинский районный суд Новосибирской области.

Напомним, членов ОПГ будут судить в Новосибирске за кражи из грузовиков. Сегодня, 9 августа, стало известно, что с января 2021 по январь 2022 года члены банды периодически воровали ценности из грузовых автомобилей, припаркованных около одного из крупных торговых комплексов города.

Также в суд Новосибирска поступило уголовное дело пятитысячной секты Виссариона. Сергей Тороп (Виссарион) и его подельники обвиняются в создании секты, а один из участников — еще и в мошенничестве в особо крупном размере. Владимир Ведерников привлек 5 млн рублей из бюджета Красноярского края на нужды секты.