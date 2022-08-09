Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВК"

В Новосибирске пешеход попал под колёса электропоезда рядом со станцией Ипподром утром 9 августа.

Двигавшийся в сторону Оби поезд сбил пешехода у станции Ипподром в Новосибирске. Об этом 9 августа сообщается в паблике "АСТ-54" в "ВК".

По словам очевидцев, из-за ЧП на дороге было временно приостановлено движение поездов.

На фото с места происшествия видно, что на место прибыла бригада скорой помощи. О состоянии сбитого новосибирца пока не известно.

Напомним, вечером 29 июля женщина из Новосибирска возвращалась с пляжа Новосибирского водохранилища. Она шла к остановке «Обское море» по рельсам, сзади нее ехал тепловоз. Машинист пытался затормозить, но не успел, и поезд наехал на женщину. Она скончалась на месте.