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Поезд сбил пешехода у станции Ипподром в Новосибирске

Фото Поезд сбил пешехода у станции Ипподром в Новосибирске
Фото Поезд сбил пешехода у станции Ипподром в Новосибирске

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВК"

В Новосибирске пешеход попал под колёса электропоезда рядом со станцией Ипподром утром 9 августа.

Двигавшийся в сторону Оби поезд сбил пешехода у станции Ипподром в Новосибирске. Об этом 9 августа сообщается в паблике "АСТ-54" в "ВК".

По словам очевидцев, из-за ЧП на дороге было временно приостановлено движение поездов.

На фото с места происшествия видно, что на место прибыла бригада скорой помощи. О состоянии сбитого новосибирца пока не известно.

Напомним, вечером 29 июля женщина из Новосибирска возвращалась с пляжа Новосибирского водохранилища. Она шла к остановке «Обское море» по рельсам, сзади нее ехал тепловоз. Машинист пытался затормозить, но не успел, и поезд наехал на женщину. Она скончалась на месте.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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