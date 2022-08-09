Разрешения на отстрел лося начнут выдавать с 11 августа в Новосибирской области

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С 11 августа новосибирские охотники смогут получить в Минприроды необходимые документы для добычи лосей и косуль.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области назвали даты, с которых новосибирским охотникам начнут выдавать разрешения для добычи на территории региона копытных животных — лосей и косуль.

Приём заявлений и выдача разрешений на добычу косули сибирской и особей лося всех половозрастных групп начнутся с 9 утра 11 августа. Последняя возможность получить требующиеся документы — 23 августа. В этот промежуток получить их могут физлица, участвовашие в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, по регулированию численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории Новосибирской области в течение года.

Также с 15 по 24 августа пройдёт прием заявок на участие физлиц в распределении разрешений на добычу лося и косуль через случайную выборку. Соответствующие разрешения на косулю будут выдаваться с 5 сентября по 15 октября, на лося — с 5 по 24 сентября.

По информации регионального Минприроды, квота на добычу сибирской косули составляет 836 особей. В случае с лосями квота равна 93 особям.

Ранее Сиб.фм сообщал о выдаче разрешений на добычу медведя — она стартовала 8 августа.