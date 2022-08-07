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общество

Выдачу разрешений на добычу медведей и барсуков в Новосибирской области возобновят с 8 августа

Фото Выдачу разрешений на добычу медведей и барсуков в Новосибирской области возобновят с 8 августа
Фото Выдачу разрешений на добычу медведей и барсуков в Новосибирской области возобновят с 8 августа

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Приём заявлений и выдачу разрешений на добычу особей барсука и медведя на территории Новосибирской области начнут повторно с 8 августа.

8 августа Министерство природных ресурсов и экологии НСО восстановит приём заявлений и выдачу разрешений на добычу особей барсука и медведя. Как сообщал Сиб.фм, изначально новосибирские охотники должны были начать получение соответствующих документов с 3 августа, но из-за слишком большого количества желающих в работе портала «Госуслуги», где процедуру можно было пройти онлайн, произошёл масштабный сбой. После этого в Минприроды НСО сообщили о переносе выдаче разрешений.

«Поздним вечером 4 августа текущего года техническим специалистам регионального минцифры удалось наладить работу Единого портала государственных услуг – раздел «Разрешение на охоту». <...> приём заявлений на выдачу разрешений на добычу барсука и медведя начнется 08.08.2022 в 9:00 часов», — сообщили в пресс-службе министерства 5 августа.

Напомним, за период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года на территории НСО можно будет добыть 95 особей бурого медведя и 557 особей барсука.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
охота
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