Водитель Suzuki пострадала в ДТП с автобусом №106 на Северном объезде

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

43-летнюю водителя Suzuki госпитализировали после столкновения с пассажирским автобусом №106 под Новосибирском.

Днём 8 августа на участке Северного объезда произошла ещё одна авария: там столкнулись Suzuki Grand Vitara и рейсовый автобус №106. По информации ГИБДД Новосибирской области, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю Suzuki: 43-летняя женщина получила травмы головы и тела.

Сообщается, что иномарка ехала со стороны микрорайона Пашино в сторону Новосибирска и при повороте налево не предоставила преимущества в движении, в результате чего столкнулась со встречным автобусом «НЕФАЗ». Он двигался по маршруту №106 «Площадь Калинина — село Сосновка» с заполненным пассажирами салоне — на момент написания публикации известно, что пострадавших среди них нет.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают полные обстоятельства происшествия.

В конце июля на этой же трассе произошло смертельное столкновение фуры и Lada Granta.

Также ранее Сиб.фм сообщал и о массовом ДТП на Северном объезде: там Toyota Carina врезалась в стоящий на парковке Renault Logan, после чего наехала на грузовой прицеп.