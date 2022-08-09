Житель Новосибирска зарубил знакомого топором после избиения во время пьяной ссоры

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40-летний новосибирец зарубил знакомого топором из-за личной неприязни — мужчина скончался на месте от травматического шока.

8 августа в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который во время пьяной драки сначала избил своего 44-летнего знакомого, после чего зарубил его найденным в квартире топором.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, днём 6 мая мужчины вместе распивали алкоголь в квартире дома в Советском районе.

«Во время совместного времяпрепровождения между мужчинами возникла ссора из личных неприязненных отношений, в ходе которой у обвиняемого возник преступный умысел на убийство своего знакомого. Реализуя задуманное, фигурант по делу, действуя умышленно и целенаправленно, нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по голове, затем, обнаружив в квартире топор, продолжил наносить потерпевшему удары», — рассказали в ведомстве.

Множество телесных повреждений вызвали у мужчины травматический шок, в результате которого он скончался на месте.

Полицейские задержали обвиняемого на месте преступления и заключили под стражу. 8 августа в региональном СК сообщили о том, что утверждённое обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Как писал Сиб.фм ранее, 8 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить материалы по делу о мошенничестве в отношении инвалида-сироты: женщина рассказала, что её знакомые украли деньги от продажи её единственной квартиры, а также взяли кредиты общей суммой 400 тысяч на её имя.