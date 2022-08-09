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Житель Новосибирска зарубил знакомого топором после избиения во время пьяной ссоры

Фото Житель Новосибирска зарубил знакомого топором после избиения во время пьяной ссоры
Фото Житель Новосибирска зарубил знакомого топором после избиения во время пьяной ссоры

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

40-летний новосибирец зарубил знакомого топором из-за личной неприязни — мужчина скончался на месте от травматического шока.

8 августа в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который во время пьяной драки сначала избил своего 44-летнего знакомого, после чего зарубил его найденным в квартире топором.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, днём 6 мая мужчины вместе распивали алкоголь в квартире дома в Советском районе.

«Во время совместного времяпрепровождения между мужчинами возникла ссора из личных неприязненных отношений, в ходе которой у обвиняемого возник преступный умысел на убийство своего знакомого. Реализуя задуманное, фигурант по делу, действуя умышленно и целенаправленно, нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по голове, затем, обнаружив в квартире топор, продолжил наносить потерпевшему удары», — рассказали в ведомстве.

Множество телесных повреждений вызвали у мужчины травматический шок, в результате которого он скончался на месте.

Полицейские задержали обвиняемого на месте преступления и заключили под стражу. 8 августа в региональном СК сообщили о том, что утверждённое обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Как писал Сиб.фм ранее, 8 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить материалы по делу о мошенничестве в отношении инвалида-сироты: женщина рассказала, что её знакомые украли деньги от продажи её единственной квартиры, а также взяли кредиты общей суммой 400 тысяч на её имя.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
убийство
Следственный комитет
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