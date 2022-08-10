ХК «Сибирь» сыграет с нижегородским «Торпедо» 10 августа

Фото: пресс-служба ХК «Сибирь»

Контрольный матч ХК «Сибирь» из Новосибирска и «Торпедо» из Нижнего Новгорода состоится 10 августа в 23:00.

Четвертый контрольный матч 2022 года ХК «Сибирь» проведет против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра состоится в 23:00 по новосибирскому времени (GMT+7) и пройдет в Нижнем Новгороде.

Это будет первым матчем против «Торпедо» за эту неделю: еще одна игра предстоит хоккеистам 12 августа.

Серию контрольных игр 2022 года ХК «Сибирь» начал с поражения 2:3 в матче против минского «Динамо», и выиграл два других матча: 4:1 против московского «Витязя» и 3:1 против московского «Динамо». Только один из этих матчей был домашним.

Болельщики клуба ожидают выступления канадского нападающего Тэйлора Бека, с которым клуб перед началом сезона заключил годовой контракт. Хоккеист ростом 188 сантиметров за свою предыдущую карьеру успел сыграть 92 матча в регулярных сезонах НХЛ, пять матчей в Кубке Стэнли и 251 матч в КХЛ.

Напомним, ранее ХК «Сибирь» публиковал расписание матчей клуба в сезоне 2022-2023.