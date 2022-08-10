57-летнего туриста из Новосибирска со сломанной ногой эвакуировали из Алтайских гор

Фото: МЧС по республике Хакасия

Спасатели на вертолете эвакуировали жителя Новосибирска со сломанной ногой из горного хребта.

57-летний житель Новосибирска отправился в поход в горный хребет Кузнецкий Алатау, сломал ногу и не могу выбраться самостоятельно. Спасатели МЧС эвакуировали его на вертолете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Хакасия.

Мужчина решил в одиночку дойти до горного хребта Поднебесные Зубья, но сломал ногу, двигаясь по каменистой осыпи. Другие туристы, путешествовавшие по этому маршруту, обнаружили новосибирца и помогли ему разбить лагерь. Средняя высота главного хребта – 1700–1800 метров, поэтому туристы сообщили спасателям по спутниковому телефону, что необходима помощь.

9 августа служба МЧС Хакасии направила к пострадавшему вертолет Ми-8. Как отмечает пресс-служба МЧС, пилот вертолета нашел единственное подходящее для посадки место и безупречно выполнил маневр. Спасатели же спустились с помощью «приёмов беспарашютного десантирования».

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в Абакане.

Напомним, бойцы Росгвардии спасли около 80 человек с горящего хлебокомбината в Новосибирске вечером 29 июля.

Также в июне полицейские спасли упавшего с Димитровского моста в Обь мужчину. Сотрудники речной полиции на катере вытащили обессилевшего мужчину из воды на борт и оказали ему доврачебную помощь.