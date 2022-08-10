Двое неизвестных привязали к дереву амстаффа приюта в Новосибирске

Фото: группа «Приют Академгородка» во «Вконтакте»

Двое мужчин в Новосибирске привязали к дереву у приюта породистую собаку без намордника.

9 августа в 9 часов вечера двое мужчин привели к приюту Академгородка крупную собаку, привязали к дереву, сняли намордник и ушли. Об это сообщает группа «Приют Академгородка» во «Вконтакте».

Порода собаки не определяется точно, но скорее всего это помесь питбуля или американского стаффордширского терьера (амстаффа).

Как сообщает в комментариях Нелли Владимирова, волонтёр приюта Академгородка, псу все же нашлось место в приюте несмотря на то, что он переполнен.

Напомним, мэрия Новосибирска выделила 10 млн рублей на муниципальный приют для животных. Подрядчик за эту сумму должен будет построить приют до 10 апреля 2023 года.

Проект приюта должен будет включать стоянки для автомобилей, а также открытую площадку с элементами благоустройства и озеленения.