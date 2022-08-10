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Грибники из Новосибирска рассказали о найденных розовых грибах

Фото Грибники из Новосибирска рассказали о найденных розовых грибах
Фото Грибники из Новосибирска рассказали о найденных розовых грибах

Фото из публикации сообщества «Грибы и грибные места НСО» ВКонтакте; коллаж Сиб.фм

В сибирских лесах начали находить грибы родом с Дальнего Востока.

Сибиряки рассказали об экзотической находке во время тихой охоты: грибах светло-розового цвета. Им обладают как шляпка, так и ножка плода. Такой экземпляр не характерен для лесов Сибири, но распространён на территориях Дальнего Востока — этой информацией поделились опытные грибники в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО».

К одной из публикаций 8 августа жительница Иркутска прикрепила фотографии необычного гриба: его шляпка и ножка были нежно-розового цвета.

Фото Грибники из Новосибирска рассказали о найденных розовых грибах 2

Женщина задалась вопросом, что за грибы ей удалось отыскать. Мнения новосибирских любителей тихой охоты разошлись.

«Это решетник азиатский, очень редкий гриб в наших краях. Пишут, что съедобен, но не обладает хорошими вкусовыми качествами», «Поганки экзотические», «В Якутии называют оленьими грибами; условно съедобно, но очень горький», — написали новосибирцы.

Фото Грибники из Новосибирска рассказали о найденных розовых грибах 3

Согласно данным из открытых источников, женщина наткнулась на болетин азиатский (Boletinus asiaticus Singer), также действительно известный как решетник азиатский. Этим плодам присвоена III категория редкости: гриб занесён в Красные книги Пермского края, Удмуртской Республики, а также Кировской и Челябинской областей. Произрастает решетник азиатский единично и рассеянно, но при оптимальном соотношении температуры и влажности может появляться группами. В Пермском крае Boletinus asiaticus Singer впервые обнаружили в 1975 году.

Женщина поделилась, что в свежем виде грибы обладали достаточно приятным запахом, но после варки аромат сильно изменился в худшую сторону.

Как писал Сиб.фм ранее, в начале августа в одном из новосибирских лесов нашли гриб, напоминающий облако — им оказался дождевик из семейства шампионовых.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
грибы
грибники
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