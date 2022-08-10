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Губернатор Новосибирской области Травников показал Кадырову строительство нового ЛДС

Фото Губернатор Новосибирской области Травников показал Кадырову строительство нового ЛДС
Фото Губернатор Новосибирской области Травников показал Кадырову строительство нового ЛДС

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продемонстрировал первому заместителю министра спорта РФ Кадырову строящуюся площадку нового ЛДС.

9 августа на строительной площадке новой ледовой арены прошло выездное совещание: в этот раз вместе с губернатором Новосибирской области Андрей Травников проконтролировать ход работ прибыл первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, чиновнику представили доклад о строительстве станции метро «Спортивная», а также благоустройстве прилегающей территории — парка «Арена».

Кроме того, в ходе рабочей поездки в регион Азат Кадыров побывал ещё на нескольких спортивных объектах. Первый заместитель министра спорта РФ оценил универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в наукограде Кольцово, спортивно-оздоровительный комплекс «АРМАДА», спортивно-развлекательный комплекс по полётам в аэротрубе и сёрфингу на искусственной волне «Fly Surf», а также ледовый комплекс «Колос» в Краснообске.

Фото Губернатор Новосибирской области Травников показал Кадырову строительство нового ЛДС 2

Как было озвучено в ходе выездного совещания на стройплощадку ЛДС 9 августа, на текущий момент там установлены первые 500 кресел из запланированных 10,5 тысяч. На следующей неделе на медиа-куб начнут помещать видеоэкраны.

Сейчас строительные работы ведутся в двух главных направлениях: это внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Продолжается монтаж панелей «Мультиплит», покраска стен и нанесение на них декоративной штукатурки, а также укладка плитки и отделка потолков.

Фото Губернатор Новосибирской области Травников показал Кадырову строительство нового ЛДС 3

Как сообщал Сиб.фм ранее, первый хоккейный матч на арене нового ЛДС продёт в Новосибирске в ноябре 2022 года.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
строительство
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