Губернатор Новосибирской области Травников показал Кадырову строительство нового ЛДС

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продемонстрировал первому заместителю министра спорта РФ Кадырову строящуюся площадку нового ЛДС.

9 августа на строительной площадке новой ледовой арены прошло выездное совещание: в этот раз вместе с губернатором Новосибирской области Андрей Травников проконтролировать ход работ прибыл первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, чиновнику представили доклад о строительстве станции метро «Спортивная», а также благоустройстве прилегающей территории — парка «Арена».

Кроме того, в ходе рабочей поездки в регион Азат Кадыров побывал ещё на нескольких спортивных объектах. Первый заместитель министра спорта РФ оценил универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в наукограде Кольцово, спортивно-оздоровительный комплекс «АРМАДА», спортивно-развлекательный комплекс по полётам в аэротрубе и сёрфингу на искусственной волне «Fly Surf», а также ледовый комплекс «Колос» в Краснообске.

Как было озвучено в ходе выездного совещания на стройплощадку ЛДС 9 августа, на текущий момент там установлены первые 500 кресел из запланированных 10,5 тысяч. На следующей неделе на медиа-куб начнут помещать видеоэкраны.

Сейчас строительные работы ведутся в двух главных направлениях: это внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Продолжается монтаж панелей «Мультиплит», покраска стен и нанесение на них декоративной штукатурки, а также укладка плитки и отделка потолков.

Как сообщал Сиб.фм ранее, первый хоккейный матч на арене нового ЛДС продёт в Новосибирске в ноябре 2022 года.