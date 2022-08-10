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общество

Локоть объяснил демонтаж стелы в честь героев ВОВ рядом с «Ройял Парком» в Новосибирске

Фото Локоть объяснил демонтаж стелы в честь героев ВОВ рядом с «Ройял Парком» в Новосибирске
Фото Локоть объяснил демонтаж стелы в честь героев ВОВ рядом с «Ройял Парком» в Новосибирске

Фото «Аргументы и факты-Новосибирск»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему была убрана установленная около площади Калинина стела.

8 августа стало известно о демонтаже стелы в честь героев Великой Отечественной войны, установленной у торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк». Как сообщалось ранее, на её месте запланировали возведение гостиничного комплекса. Также указывалось, что стела будет размещена в другой точке города.

10 августа в Telegram-канале мэрии Новосибирска разместили сообщение, объясняющее, где в данный момент находится памятник. Как пояснили в муниципалитете, в настоящий момент мемориальный знак проходит восстановление.

«С момента установки прошло более 30 лет и в данный момент памятный знак нуждается в реставрации. Сегодня конструкция находится на ответственном хранении», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, после обновления стелы она будет установлена в Центральном округе Новосибирска. Конкретное место будущего размещения ещё определяется администрацией.

Как сообщал Сиб.фм ранее, в мэрии изначально заявили, что демонтаж стелы был запланирован, поэтому в 2022 году на памятник не распространялись ремонтные работы.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
памятник
стела
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