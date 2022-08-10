Массовое осквернение могил произошло в Новосибирской области

Фото из гпуппы "Черепановские вести" во "ВКонтакте"

В рабочем посёлке Посевная Новосибирской области малолетние вандалы осквернили 20 могил, среди которых захоронение 16-летней девочки.

Дикий случай произошёл в рабочем посёлке Посевная Черепановского района 17 июля. Там обнаружили разбитыми надгробья на 20 могилах.

«Пострадали захоронения и пожилых людей, и, например, ушедшей из жизни 16-летней девочки», — сообщили «Черепановские вести».

С тех пор было проведено следствие, которое установило, что на кладбище орудовали малолетние, которые ещё не достигли возраста уголовной ответственности. Юных мародёров должны будут поставить на учёт в инспекции ПДН. А вот возмещать ущерб придётся их родителям. К тому же односельчане столкнулись и с общественным порицанием.

«Они не просто разрушают памятники и ломают ограждения, они оскверняют саму память о человеке, приносят душевную боль родственникам умершего. Тяжело представить, что творится в больных головах этих нелюдей...», — прокомментировала в соцсетях ситуацию воспитательница местного детского сада Венера Дорогина.

Напомним, в начале августа пять подростков орудовали на кладбище в Забайкалье – они повредили могилы участников спецоперации на Украине.